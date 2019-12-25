Петербург начнет применять московский способ оплаты общественного транспорта

Для двух городов разрабатывается единая проездная карта.

Москва и Петербург планируют внедрить современный способ оплаты проезда – транспортную карту, которая будет действовать сразу в двух городах. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Возможность создания карты для общественного транспорта в двух городах рассмотрели вице-губернатор Петербурга Максим Соколов и заместитель столичного мэра Максим Ликсутов.

Добавим, что подобный проект уже был в планах у администрации Петербурга: специалисты разработали проездной "Подорожник-Тройка", который работает по аналогичному принципу, но только на один выбранный вид транспорта.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге начались испытания новейшего белорусского автобуса.

Фото: Piter.TV