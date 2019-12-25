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Петербург начнет применять московский способ оплаты общественного транспорта
Сегодня, 18:54
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lizapoluda

Петербург начнет применять московский способ оплаты общественного транспорта

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Для двух городов разрабатывается единая проездная карта.

Москва и Петербург планируют внедрить современный способ оплаты проезда – транспортную карту, которая будет действовать сразу в двух городах. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. 

Возможность создания карты для общественного транспорта в двух городах рассмотрели вице-губернатор Петербурга Максим Соколов и заместитель столичного мэра Максим Ликсутов. 

Добавим, что подобный проект уже был в планах у администрации Петербурга: специалисты разработали проездной "Подорожник-Тройка", который работает по аналогичному принципу, но только на один выбранный вид транспорта. 

Ранее мы рассказали о том, что в  Петербурге начались испытания новейшего белорусского автобуса.

Фото: Piter.TV 

Теги: санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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