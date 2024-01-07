Петербург превысил доходы бюджета на 78 млрд рублей

В городе открыли 30 школ и 26 детских садов экономический рост продолжается.

В Санкт-Петербурге подвели итоги 2025 года. Губернатор Александр Беглов провел рабочую встречу с главами районов города, обсудив экономическое развитие и исполнение бюджета. По данным пресс-службы Смольного, доходы бюджета города превысили запланированные показатели на 78 миллиардов рублей.

Губернатор отметил ряд ключевых достижений года: открытие первых двух станций Красносельско-Калининской линии метро, запуск скоростного трамвая от Купчино до Шушар, завершение строительства участка трассы, соединяющего магистраль М-11 "Нева" и аэропорт "Пулково". На встрече также обсуждались проекты строительства Большого Смоленского моста, создание высокоскоростной железнодорожной магистрали, вторая очередь Широтной магистрали скоростного движения, развитие Южной широтной магистрали и реконструкция Цимбалинского путепровода.

В 2025 году в городе введены в эксплуатацию 30 новых школ и 26 детских садов. Также открыты новые поликлиники и офисы врачей общей практики. В течение года благоустроено 63 общественные территории в разных районах Санкт-Петербурга, среди крупных проектов выделяются третья очередь набережной Большой Невки в Приморском районе, Линейный парк на Васильевском острове и пляжи Курортного района.

Фото: Piter.TV