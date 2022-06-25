Петербург потратит почти 135 млн рублей на новогодние ели

Город начал искать подрядчиков для установки праздничных елок и гирлянд.

Размещены четыре конкурса на монтаж, обслуживание и демонтаж пластиковых елей и световых композиций общей стоимостью 134,9 млн руб. Итоги тендеров подведут 8 сентября. Подрядчики получат праздничное оборудование со склада на Обводном канале, 134, к. 12, лит. А.

Первый контракт на 39,1 млн руб. предусматривает установку 34 елей высотой 14, 15 и 20 м, в том числе у Гостиного двора и на площади Александра Невского. Второй, стоимостью 22,01 млн руб., охватывает 21 ель высотой 4, 6, 14 и 25 м, включая площадки в Шушарах и у станции метро "Черная речка". Третий конкурс за 35,6 млн руб. касается 11 елей по 20 м, в том числе на Казанской площади и у Ледового дворца.

Четвертый контракт стоимостью 38,1 млн руб. связан с оформлением мостов и набережных световыми композициями, гирляндами и подсветкой фасадов. Монтаж начнется с 1 октября, а демонтаж завершится до 30 марта 2026 года.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга