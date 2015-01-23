Власти Петербурга изменят законодательство ради новых небоскребов "Газпрома"

Новые ПЗЗ Петербурга позволят возводить башни выше 300 метров.

Городская комиссия по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга согласовала изменения в Правила землепользования и застройки, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на депутата Дмитрия Павлова.

В документе появится новая категория — "территория общественно-деловой зоны уникальных объектов высотной застройки". Она позволит строить здания высотой от 300 м и выше. Объекты, технологически связанные с небоскребами, смогут иметь меньшую высоту.

Изменения необходимы для реализации проектов "Лахта Центр 2" и "Лахта Центр 3". По данным Комитета по градостроительству и архитектуре, к проекту новых ПЗЗ поступило более 3 тыс. предложений по корректировке. Принятие документа планируется до конца 2025 года.

Фото: Piter.TV