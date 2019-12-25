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Петербург очистили от мусора после праздника выпускников "Алые паруса"
Сегодня, 14:20
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Петербург очистили от мусора после праздника выпускников "Алые паруса"

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Впервые за историю праздника "Алые паруса" весь мусор будет отсортирован, а вторсырью дадут вторую жизнь после переработки.

Петербург привели в порядок после "Алых парусов". Дворники собрали металл, пластик, стекло и макулатуру. Благоустройством занимались сотрудники СПб ГУДП "Центр". Об этом сообщили в пресс-службе АО "Невский экологический оператор".

Отметим, что 75% мусора подлежит переработке. Среди вторсырья преобладает твердый бутылочный пластик, он составляет около  70% от всех полезных фракций. 

Отходы отвезут на мусоросортировочный завод "Обухово". Впервые за историю праздника "Алые паруса" весь мусор будет отсортирован, а вторсырью дадут вторую жизнь после переработки.

Ранее на Piter.tv: у поселка Первомайское в Ленобласти появится комплекс по переработке ТКО.

Фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду

 

 

Теги: благоустройство, власти петербурга, мусор, мусоросортировочный завод обухово, нэо, уборка после алых парусов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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