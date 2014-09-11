Петербург потратит 83 млрд рублей на развитие транспортной системы в 2023 году

Планируется к завершению строительство в городе восьми объектов, среди которых – Приморское шоссе, Шуваловский проспект и подземный пешеходный переход Лахта.

В следующем году расходы на адресную инвестиционную программу Петербурга составят 203,8 млрд рублей. Это рекордный объем для города. Об этом 4 октября рассказали на заседании городского правительства.

На развитие метро, транспорта и дорожного хозяйства предусмотрено 83,7 миллиарда рублей. Как отмечается, планируется к завершению строительство в городе восьми объектов, среди которых – Приморское шоссе, Шуваловский проспект и подземный пешеходный переход Лахта.

Также предусмотрели начало строительства 12 мостов, среди них есть Большой Смоленский мост – это первое в городе строительство мостового сооружения с разводной конструкцией. Также приступят к строительству уличной дорожной сети в Кронштадте и Шушарах.

Ранее на Госуслугах появилась форма для обжалования повестки для мобилизации. Подать документы может не только сам мобилизованный.

Фото: Piter.tv

