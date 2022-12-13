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Петербург потратит 6,5 млрд на лекарства для онкобольных в 2023 году
Сегодня, 19:27
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Петербург потратит 6,5 млрд на лекарства для онкобольных в 2023 году

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В прошлом году закупили более 50 видов лекарств, в этом планируют приобрести более 60 препаратов. 

В этом году Смольный потратит на препараты для онкобольных при амбулаторном лечении 6,5 миллиарда рублей. Об этом рассказали в пресс-службе комздрава 17 января. 

В ведомстве добавили, что при стационарном лечении закупка лекарств осуществляется медицинскими учреждениями самостоятельно и входит в тариф ОМС. В том числе и при лечении в дневном стационаре. 

В прошлом году закупили более 50 видов лекарств, в этом планируют приобрести более 60 препаратов. 

Ранее на медикаменты для онкобольных Петербурга выделили 2,5 млрд рублей. В частности, планируют закупить "Нилотиниб", "Палбоциклиб".

Фото: Piter.tv

Теги: лекарства, медикаменты, препараты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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