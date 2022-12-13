На медикаменты для онкобольных Петербурга выделили 2,5 млрд рублей

В частности, планируют закупить "Нилотиниб", "Палбоциклиб".

В понедельник, 16 января, стало известно, что комитет по государственному заказу Петербурга разместил несколько крупных закупок лекарств для лечения онкологических заболеваний. Об этом пишет "Деловой Петербург".

В частности, планируют закупить "Нилотиниб", "Палбоциклиб", который зарегистрировали лишь в прошлом году. Стоимость препаратов колеблется от 80 до 250 тыс. рублей за упаковку. В 2022 году Смольный потратил порядка 4 млрд рублей на закупку подобных препаратов. Годом ранее лимит составлял 1,5 млрд рублей.

Ранее Смольный выделил почти 100 млн рублей на бесплатные лекарства от ковида. Для поликлиник уже закупили закуплены противовирусные, противовоспалительные, антикоагулянтные и другие препараты. Медикаменты готовы к выдаче пациентам.

Фото: Piter.tv