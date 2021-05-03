Петербург потратит 2,1 млрд рублей на аренду 350 камер с фиксацией нарушений ПДД

Власти Петербурга объявили конкурс на аренду комплексов слежения за дорожным движением.

Власти Санкт-Петербурга выделили 2.1 млрд рублей на аренду 350 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения для установки на магистралях города до 2027 года. Такие данные повились на портале госзакупок.

Дирекция по организации дорожного движения объявила конкурс на аренду стационарных комплексов фотовидеофиксации. Контракт включает 240 линейных комплексов и 110 перекрестковых моделей. Оборудование должно интегрироваться в систему "Паутина" и платформу управления транспортной системой.

Подрядчик обеспечит работоспособность комплексов в режиме реального времени. Срок подачи заявок продлится до 6 ноября 2025 года. Ранее 21 октября объявлен аналогичный конкурс на 588 млн рублей.

Ранее сообщалось, что строительство первого участка КАД-2 длиной 82 км начнется в Петербурге в 2026 году.

