Офисов стало на 175 тысяч кв больше из-за замедления бизнеса в Петербурге

Вакантность офисов в Петербурге выросла до 4 %.

Рынок офисной недвижимости Петербурга встретил 2026 год ростом вакантных площадей при одновременном увеличении арендных ставок. Данные подсчетов аналитиков компании Nikoliers.

Уровень вакантности в офисах города по состоянию на начало года достиг 4,1 %, что на 0,9 процентного пункта выше показателя 2025-го. В абсолютных цифрах речь идет о 175 тыс. кв. м свободных помещений. В объектах класса А доля пустующих площадей составляет 3,3 %, в классе В — 4,5 %. Основной причиной роста эксперты называют низкую заполняемость новых спекулятивных бизнес-центров на фоне замедления деловой активности.

При этом средняя стоимость аренды за год выросла на 16 % и достигла 2133 руб. за кв. м с учетом операционных расходов без НДС. Динамика по классам оказалась разнонаправленной. В классе В ставки поднялись на 12 %. В классе А, напротив, зафиксировано снижение на 19 %, что связано с выводом на рынок блоков по более низким ценам и вымыванием ликвидных дорогих лотов. Объем ввода новых офисных центров в 2025 году стал рекордным за последнее время. В эксплуатацию ввели 7 бизнес-центров общей площадью 118 тыс. кв. м — это в три раза больше, чем годом ранее. План на 2026 год составляет 99 тыс. кв. м, треть из которых — проекты, строящиеся под конкретного заказчика (BTS).

Смольный объяснил резкое повышение стоимости парковки в центре Петербурга.

Фото: Piter.tv