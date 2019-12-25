К 2024 году в Петербурге построят 309 социальных объектов

К концу текущего года планируется возвести 60 объектов.

К 2024 году в Петербурге построят и введут в эксплуатацию 309 социальных объектов. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на собрании ко Дню строителя 6 августа.

Отмечается, что в текущем году планируется сдать 60 соцобъектов, 37 из которых возведут в рамках Адресной инвестиционной программы, а 23 – за счет внебюджетных средств. В прошлом году в городе появилось 72 социальных объекта. Градоначальник отметил, что городской строительный комплекс показывает достойные результаты и по объемам жилищного строительства: за полгода ко встрече с жильцами подготовились 700 тысяч "квадратов" площади. К концу года ожидается ввести в эксплуатацию. 3,7 млн квадратных метров жилья.

Также мы сообщали, что лицей №226 во Фрунзенском районе Петербурга откроется 1 сентября.

Фото: Piter.TV