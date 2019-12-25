Лицей №226 во Фрунзенском районе Петербурга откроется 1 сентября

Учреждение построили по Адресной инвестиционной программе.

Лицей №226, расположенный в ЖК "София" на Южном шоссе в Петербурге, примет первых учеников грядущей осенью. Как рассказали в пресс-службе Смольного, учреждение на 825 мест построили по Адресной инвестиционной программе.

Отмечается, что местные жители долго жаловались на отсутствие школ поблизости, однако совсем недавно кроме лицея в этом районе построили еще и два садика. В здании лицея есть свой спортивный комплекс с двумя бассейнами, а учебные классы и мастерские адаптированы для ребят с ограниченными возможностями. По словам губернатора Александра Беглова, современно оснащенные объекты гораздо дороже более скромных учреждений, однако город не будет "экономить на детях".

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Фото: пресс-служба Смольного