Школьник из Гатчины открыл новый остров на Новой Земле

Девятиклассник вместе с единомышленниками открыл новую землю прямо из дома.

Школьник из Гатчины в рамках проекта "РискСат сумел открыть остров на архипелаге Новая Земля. Об этом сообщил канал "ЛенТВ24".

Школа в которой учится подросток, сотрудничает с проектом, который занимается аэрокосмическим образованием молодежи. Как рассказала мама ребёнка, её сын увлекся дистанционным зондированием земли и 3D-моделированием.

Помимо гатчинского школьника, космические снимки поверхности Земли изучали представители из Якутии и Троицка. Их команда и заметила, что от ледника Велькицкого откололся кусок скалы, ставший отдельным островом.

Как отметил научный руководитель комплексной экспедиции Северного Флота на архипелагах Арктики Сергей Чуркин, это богатейшая база для ученых. На таких островах можно обнаружить то, что было сокрыто на поверхности земли миллионы лет назад. К острову будет отправлен спецотряд для его изучения.

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Фото: ЛенТВ24