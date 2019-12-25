Петербург поставил рекорд по смертям от ковида за сутки

Такой смертности в Петербурге не было с конца марта.

В Петербурге за минувшие сутки от ковида скончались 22 горожанина. В России – 81 человек. Об этом рассказали федеральном оперштабе.

Такой смертности в Петербурге не было с конца марта. За минувший четверг ковидом заразились 3 912 петербуржца, а в стране – 46 452 человека. В больницы города госпитализировали 248 горожан. Всего в России госпитализировали 4 435 человек.

Ранее в комздраве Петербурга сказали, когда заболеваемости COVID-19 может пойти на спад. При этом доля тяжело больных может еще некоторое время расти.

Фото: Piter.tv