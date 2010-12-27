Петербург посетит известный путешественник Йонас Дайхманн

Сейчас он едет вместе со своим фотографом-велосипедистом Филипом Химпендалем от города Нордкапп в Норвегии до Кейптауна в ЮАР через Европу, Россию, страны Ближнего Востока и Африку.

В пятницу, 13 сентября, в Санкт-Петербург приедет известный спортсмен-велосипедист, путешественник, мотивационный спикер Йонас Дайхманн. Он проведет в Петербурге только один, об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на организаторов.

Ранее он установил мировые рекорды, проехав на велосипеде через Северную и Южную Америки в 2018 году и через всю Евразию в 2017 году.

Сейчас он едет вместе со своим фотографом-велосипедистом Филипом Химпендалем от города Нордкапп в Норвегии до Кейптауна в ЮАР через Европу, Россию, страны Ближнего Востока и Африку. Весь путь составит 18 тысяч километров. Предыдущий мировой рекорд на этом маршруте составил 102 дня.

Ранее на Piter.TV: Видео: велосипедист пролетел 16 метров над головами участников велотура.

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