Петербург пополнил счет фургонов, застрявших под мостом

Сразу два грузовичка в двух точках города застряли под мостами.

Сегодняшний день выдался "урожайным" на застрявшие под мостами фургоны. Сразу две аварии произошли синхронно в двух точках города.

"Мост глупости" на улице Труда поймал уже 172-ю "Газель", о чем радостно сообщил в своем паблике ВКонтакте. Пошел по его стопам и небольшой мост на Технологическом проезде в Металлострое, издалека предупреждающий: "Газель не проедет!".

На вопросы одних пользователей о том, почему под мостами нельзя углубить асфальт, чтобы аварий было меньше, другие отвечают о риске залива дороги водой. Поэтому водителям грузовичков стоит лишний раз быть внимательнее перед мостами-ловушками.

Ранее на Васильевском острове "Хендай" сбил женщину по пути в пекарню.

Фото: ВКонтакте