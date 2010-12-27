На Васильевском острове "Хендай" сбил женщину по пути в пекарню

Пешеход пострадала, но осталась жива.

На перекрестке Малого проспекта и 17-й линии Васильевского острова иномарка сбила женщину. После наезда на пешехода "Хендай" врезался в пекарню-кондитерскую, расположенную как раз на углу.

Пользователи в комментариях говорят, что заметили этот автомобиль не только на месте ДТП.

"этот *** до этого всех подрезал, предыдущий перекресток вообще на красный со свистом пролетел", – Екатерина Гладилина.

По словам очевидцев, женщина осталась жива. На месте уже дежурят сотрудники скорой помощи и ДПС. По факту происшествия ведется проверка.

Ранее мы писали, что судебный эксперт усомнился в официальной версии гибели Цоя.

Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб