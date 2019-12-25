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Во вторник в Петербурге пройдут дожди с грозами
Сегодня, 8:06
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Alena_Zinovieva

Во вторник в Петербурге пройдут дожди с грозами

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Город окажется в зоне атмосферного фронта.

Во вторник, 4 августа, метеорологические условия в Петербурге будет определять атмосферный фронт. При облачной с прояснениями погоде возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня в городе прогремят грозы. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха сегодня составит +20…+22 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее синоптики рассказали петербуржцам о погоде на август.

Фото: pixabay.com

Теги: михаил леус, погода спб, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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