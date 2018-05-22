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Комитет по молодежной политике попал в топ-3 по России
Сегодня, 12:22
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lesjasap

Комитет по молодежной политике попал в топ-3 по России

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За год ведомству удалось подняться с седьмого места до третьего.

Специалисты петербургского Комитета по молодежной политике рассказали, что ведомство попало в топ-3 самых эффективных среди всех регионов страны. Место в рейтинге комитет занял по результатам работы за 2018 год. Лидеров России определило федеральное агентство по делам молодежи.

В пресс-службе отметили, что в рейтинге участвовало 85 организаций. В 2017 году Петербург занимал в нем на три позиции ниже - седьмой строчке. Также стоит добавить, что сейчас от второго места Северную столицу отделяют десятые балла.

Председатель ведомства Юлия Аблец заметила, что к положительному результате привела грамотно выстроенная работа. Теперь сотрудники комитета будут продолжать развивать направление и совершенствовать практику.

Ранее Piter.tv писал о том, что Александр Беглов занес в зеленую папку более 10 тысяч жалоб петербуржцев.

Фото: Piter.tv

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Теги: комитет по молодежной политике, топ три, юлия аблец
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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