Комитет по молодежной политике попал в топ-3 по России

Специалисты петербургского Комитета по молодежной политике рассказали, что ведомство попало в топ-3 самых эффективных среди всех регионов страны. Место в рейтинге комитет занял по результатам работы за 2018 год. Лидеров России определило федеральное агентство по делам молодежи.
В пресс-службе отметили, что в рейтинге участвовало 85 организаций. В 2017 году Петербург занимал в нем на три позиции ниже - седьмой строчке. Также стоит добавить, что сейчас от второго места Северную столицу отделяют десятые балла.
Председатель ведомства Юлия Аблец заметила, что к положительному результате привела грамотно выстроенная работа. Теперь сотрудники комитета будут продолжать развивать направление и совершенствовать практику.
Ранее Piter.tv писал о том, что Александр Беглов занес в зеленую папку более 10 тысяч жалоб петербуржцев.
Фото: Piter.tv
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