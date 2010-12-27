Александр Беглов занес в зеленую папку более 10 тысяч жалоб петербуржцев

Быстро узнавать о проблемах населения врио губернатора может через соцсети и личное общение с жителями Петербурга.

Временный губернатор Петербурга Александр бегов рассказал, что жалобы петербуржцев отправляет в специальную зеленую папку. Днем 23 марта она пополнилась очередными сообщениями от активистов и местных жителей Калининского района, которые пришли на открытый прием чиновника. Руководитель Смольного добавил, что туда же направляются сведения, предоставленные петербуржцами через социальную сеть "Вконтакте". После этого, зафиксированные нарушения попадают для дальнейшей работы на столы вице-губернаторов, в ответственные комитеты и районные администрации.

Как сообщает пресс-служба правительства города, на данный момент количество жалоб превысило десять тысяч.

И многие мои коллеги говорят, что заниматься этими обращениями им сложно, тяжело, времени нет. Это вал обращений. Но так мы видим, что волнует жителей в первую очередь. Формально отмахнуться очень легко, но если проблемы существуют – их нужно решать, как бы не было трудно резюмировал Беглов

Спикер добавил, что благодаря общению с жителями в соцсетях, Смольный может оперативно реагировать на острые вопросы, волнующие население Петербурга. Каждую субботу чиновники отчитываются о проделанной работе по поступившим жалобам.

Ранее Piter.tv писал о том, что Александр Беглов рассказал о подготовке к майским праздникам.

Фото: Вконтакте/Александр Беглов