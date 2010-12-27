Александр Беглов рассказал о подготовке к майским праздникам

Программа мероприятий прорабатывается.

В рамках объезда Калининского района Петербурга врио губернатора Александр Беглов рассказал, что власти города начали подготовку к майским праздникам и призывают горожан помочь им с формированием программы.

По его словам, на 1, 9 мая и на день города программа уже есть. По поводу празднования 9 мая ведутся переговоры с Министерством обороны, проводится работа с с ветеранами, общественными ветеранскими организациями и молодёжью.

Также он отметил, что во время подготовки к событиям в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады петербургские власти уже прибегали к помощи молодежи и ветеранов. Тогда совместная работа была довольно успешной.

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Фото: ВКонтакте/Правительство Санкт-Петербурга