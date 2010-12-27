Беглов разберется со свалками в Полюстрово

Также врио губернатора Петербурга рассказал, когда будет решён вопрос с социальной инфраструктурой.

Утром 23 марта врио губернатора Петербурга Александр Беглов осмотрел территорию новой застройки в Калининском районе города.

Беглов пообщался с жителями Полюстрово и пообещал им, что в апреле начнут убору свалок, а после этого благоустроят квартал. Мусор должны полностью убрать до конца года. Деньги на это уже выделены, отметил глава города.

В ходе осмотра было дано еще одно приятное обещание - к 2020 году будет решён вопрос с социальной инфраструктурой – в квартале появятся три детских сада, школа и детская поликлиника.

Помимо этого, Беглов обещал к 1 сентября отремонтировать Кушелевский проезд, также в 2021 году здесь должна появится комплексная дорожная развязка.

Фото: ВКонтакте/неКультурная столица