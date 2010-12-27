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Беглов разберется со свалками в Полюстрово
Сегодня, 16:00
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TretyakovaS

Беглов разберется со свалками в Полюстрово

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Также врио губернатора Петербурга рассказал, когда будет решён вопрос с социальной инфраструктурой.

Утром 23 марта врио губернатора Петербурга Александр Беглов осмотрел территорию новой застройки в Калининском районе города. 

Беглов пообщался с жителями Полюстрово и пообещал им, что в апреле начнут убору свалок, а после этого благоустроят квартал. Мусор должны полностью убрать до конца года. Деньги на это уже выделены, отметил глава города. 

В ходе осмотра было дано еще одно приятное обещание - к 2020 году будет решён вопрос с социальной инфраструктурой – в квартале появятся три детских сада, школа и детская поликлиника. 

Помимо этого, Беглов обещал к 1 сентября отремонтировать Кушелевский проезд, также в 2021 году здесь должна появится комплексная дорожная развязка.

Фото: ВКонтакте/неКультурная столица

Теги: александр беглов, новости петербурга, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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