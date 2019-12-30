Петербург попал в теплый сектор циклонического вихря

По данным ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, 2 января Петербург попадет в теплый сектор обширного циклонического вихря. Именно поэтому в городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны дожди.
Температура воздуха в городе составит 3-5 градусов выше нуля, что превышает климатическую норму и приближается к рекордным значениям,
Атмосферное давление будет меняться мало.
По информации эксперта, самым теплым за всю историю наблюдений за погодой в Петербурге днем было 2 января в 2018 году, когда воздух прогрелся до 4,8 градусов.
Ранее мы сообщали о том, что проезд в общественном транспорте Петербурга официально подорожал.
Фото: Pixabay
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