Петербург попал в теплый сектор циклонического вихря

Подробным прогнозом погоды на 2-е января на своей странице в Facebook поделился синоптик Михаил Леус.

По данным ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, 2 января Петербург попадет в теплый сектор обширного циклонического вихря. Именно поэтому в городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны дожди.

Температура воздуха в городе составит 3-5 градусов выше нуля, что превышает климатическую норму и приближается к рекордным значениям,

Атмосферное давление будет меняться мало.

По информации эксперта, самым теплым за всю историю наблюдений за погодой в Петербурге днем было 2 января в 2018 году, когда воздух прогрелся до 4,8 градусов.

Ранее мы сообщали о том, что проезд в общественном транспорте Петербурга официально подорожал.

Фото: Pixabay