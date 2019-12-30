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Петербург попал в теплый сектор циклонического вихря
Сегодня, 10:24
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fvbykov

Петербург попал в теплый сектор циклонического вихря

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Подробным прогнозом погоды на 2-е января на своей странице в Facebook поделился синоптик Михаил Леус.

По данным ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, 2 января Петербург попадет в теплый сектор обширного циклонического вихря. Именно поэтому в городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны дожди.

Температура воздуха в городе составит 3-5 градусов выше нуля, что превышает климатическую норму и приближается к рекордным значениям,  

Атмосферное давление будет меняться мало.

По информации эксперта, самым теплым за всю историю наблюдений за погодой в Петербурге днем было 2 января в 2018 году, когда воздух прогрелся до 4,8 градусов.

Ранее мы сообщали о том, что проезд в общественном транспорте Петербурга официально подорожал.

Фото: Pixabay

Теги: михаил леус, прогноз погоды, синоптик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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