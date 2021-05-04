Петербург оказался в списке популярных городов для отдыха туристов-одиночек

Однако в первой тройке лидеров оказались Севастополь, Симферополь и Анапа.

Петербург попал в список городов России, популярных для отдыха туристов-одиночек. Об этом свидетельствуют данные сайта бронирования жилья Tvil.ru.

В этом рейтинге Северная столица заняла четвертое место. В тройке лидеров оказались Севастополь, Симферополь и Анапа.

По статистике Tvil.ru, путешественники, которые ездят по городам одиночку, бронируют жилье в среднем от 1 до 10 ночей. На проживание они тратят примерно от 1200 до 2000 рублей в сутки.

Дешевле всего отдохнуть одному в Казани, дороже – в Сургуте. За одну ночь в отеле Петербурга придется в среднем отдать 1525 рублей. Чаще всего туристы приезжают в город на неделю.

Ранее мы писали, что дополнительные рейсы из Ташкента в Москву и Петербург запустят в марте.

Фото: pexels.com