Дополнительные рейсы из Ташкента в Москву и Петербург запустят в марте

Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании Uzbekistan Airways.

Авиакомпания Uzbekistan Airways в связи с увеличением спроса вводит дополнительные рейсы из Ташкента в Москву и Петербург. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

Дополнительные рейсы по маршруту Ташкент – Москва – Ташкент будут выполняться с 9 по 14 марта. Дополнительные самолеты из Ташкента в Петербург и в обратном направлении будут летать 11, 13 и 14 марта.

Билеты на рейсы можно приобрести на официальном сайте авиакомпании, а также в филиале Uzbekistan Airways Sales и у агентов Uzbekistan Airways.

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Фото: Piter.TV