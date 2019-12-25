  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дополнительные рейсы из Ташкента в Москву и Петербург запустят в марте
Сегодня, 9:06
51
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Дополнительные рейсы из Ташкента в Москву и Петербург запустят в марте

0 0

Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании Uzbekistan Airways.

Авиакомпания Uzbekistan Airways в связи с увеличением спроса вводит дополнительные рейсы из Ташкента в Москву и Петербург. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

Дополнительные рейсы по маршруту Ташкент – Москва – Ташкент будут выполняться с 9 по 14 марта. Дополнительные самолеты из Ташкента в Петербург и в обратном направлении будут летать 11, 13 и 14 марта.

Билеты на рейсы можно приобрести на официальном сайте авиакомпании, а также в филиале Uzbekistan Airways Sales и у агентов Uzbekistan Airways.

Ранее мы писали, что воздушное судно совершило экстренную посадку в Пулково из-за сообщения о минировании.

Фото: Piter.TV

Теги: полеты, ташкент
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии