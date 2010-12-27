Петербург попал в рейтинг регионов с самой грязной почвой

Санкт-Петербург находится на 3 месте.

Роспотребнадзор опубликовал рейтинг регинов РФ с самой грязной почвой. Об этом сообщают российские СМИ.

Первым в антирейтинге стал Приморский край, где нормам не соответсвуют 44% образцов почвы. На втором месте оказалась Новгородская область (33% образцов) и закрывает тройку "лидеров" Санкт-Петербург (29% образцов земли). В столице же всего 13% образцов не соответствуют гигиеническим нормам.

Самыми чистыми оказались земли Севастополя, Ингушетии, Чечни, Кабарддино-Балкарии, Горного Алтая, Адыгеи, Марий Эла и Дагестана.

Для анализа почвы Роспотребнадзор обработал более 300 000 образцов, половину образцов брали на территориях дестких садов и школ. Среди опасных веществ: свинец, ртуть и пестициды.



Ранее Северная столица вошла в список городов с лучшим качеством воды.

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