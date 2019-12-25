В отношении организаторов свалки на Таллинском шоссе завели уголовное дело

Складируемые отходы относились к III классу опасности.

Водителей, которые завозили отходы на свалку в Красносельском районе, привлекли к ответственности. Свалка образовалась на Таллинском шоссе, сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию.

На мусорную гору профильные ведомства обратили внимание в мае 2022 года. Тогда на месте изъяли часть техники. Позже были обнаружены еще несколько машин, некоторые находились в другом регионе. Всего было изъято 9 самосвалов и 1 бульдозер. Их отправили на специализированную площадку.

По словам владельцев техники, организаторы несанкционированной свалки работали по следующей схеме. За наличный расчет ввоз одного кубометра отходов оценивался в 100 рублей, по безналичному – в 115. При этом ввозить мусор предлагалось днем, а расплачиваться – вечером. При большом объеме отходов – от 1000 м3 – требовалась предоплата, но действовала скидка: незаконное размещение одного кубометра отходов в этом случае обходилось в 90 рублей. рассказали в комитете.

Четырех водителей ТС и машиниста бульдозера привлекли к административной ответственности.

В ходе расследования специалисты выяснили, что отходы, которые складировались, относятся к III классу опасности. Вред, причиненный почве, составил почти 13 млн рублей. Так как нарушение считается серьезным, административное правонарушение было прекращено: оно перешло в уголовное. В деле разбирался Следственный комитет.

Уголовное дело в отношении организаторов не закрыто, расследование продолжается.

Фото: комитет по природопользованию