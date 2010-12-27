Северная столица вошла в список городов с лучшим качеством воды

Санкт-Петербуг наряду вместе с Москвой и Северной Осетией лидируют по показателям качества питьевой воды, постановил в докладе Роспотребнадзор. Также, было отмечено, что идеальное состояние сетей водоснабжения в городе.
Отметим, что для фильтрации воды с 2007 года ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" использует технологию двухступенчатого обеззараживания питьевой воды на водопроводных станциях. Такой способ очистки позволяет полностью гарантировать эпидемиологическую безопасность водоснабжения.
Ранее мы писали о том, что на Софийской улице прорвало трубу.
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