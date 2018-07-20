На Софийской улице прорвало трубу‍

Как сообщают очевидцы, место аварии можно объехать только по встречной полосе.

На Софийской улице во Фрунзенском районе Петербурга прорвало трубу. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП".

Прорыв случился перед Дунайским проспектом в сторону КАД. Как сообщают очевидцы, место аварии можно объехать только по встречной полосе. На дороге из-за ДТП уже образовалась пробка.

О прорыве уже сообщили и в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга":

Прорыв произошел около дома № 91. На заявку уже отправилась бригада ремонтников, где локализуют течь. Также планируется ограничение движение по Софийской улице в связи с прорывом. Отключение воды же не планируется.

Ранее Piter.TV писал о том, что из-за прорыва трубы на улице Бабушкина частично ограничили движение транспорта.

Фото: ДТП и ЧП / ВК.