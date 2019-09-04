Петербург оказался в топе городов с самой грязной почвой

Министерство природы назвало российские города с самым загрязнённым воздухом. В основном, в антирейтинг попали сибирские города.
Более половины городов (57%) с высоким и очень высоким уровнем загрязнения расположены в Сибирском федеральном округе.
Минприроды
Самый грязный воздух оказался в Красноярске, Абакане, Барнауле, Искитиме, Ангарске, Братске и Зиме.
Также были отмечены и города, в которых самая грязная почва. Это города Новгородской области, Приморского края и Санкт-Петербурга.
Ранее Минприроды предложило ввести 100% утилизацию всех товаров и упаковки.
Видео: YouTube/ Vadim Makhorov
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