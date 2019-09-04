Петербург оказался в топе городов с самой грязной почвой

Также Минприроды назвало города с самым загрязненным воздухом.

Министерство природы назвало российские города с самым загрязнённым воздухом. В основном, в антирейтинг попали сибирские города.

Более половины городов (57%) с высоким и очень высоким уровнем загрязнения расположены в Сибирском федеральном округе. Минприроды

Самый грязный воздух оказался в Красноярске, Абакане, Барнауле, Искитиме, Ангарске, Братске и Зиме.

Также были отмечены и города, в которых самая грязная почва. Это города Новгородской области, Приморского края и Санкт-Петербурга.

Ранее Минприроды предложило ввести 100% утилизацию всех товаров и упаковки.

Видео: YouTube/ Vadim Makhorov