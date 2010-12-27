Минприроды предложило ввести 100% утилизацию всех товаров и упаковки

На данный момент производители должны утилизировать 5-35% о реализованных продуктов или платить экосбор.

Минприроды России предложил правительству повысить нормативы для производителей по утилизации товаров и упаковки до 100%. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на текст письма.

На данный момент производители должны утилизировать 5-35% о реализованных продуктов или платить экосбор. В 2018 году за счет экосбора в бюджет поступило 2,2 млрд рублей. После повышения нормативов Минприроды планирует получать до 136 млрд рублей в год.

Больше всего будут платить производители электроники (47 млрд рублей), бумажных изделий и картона (22 млрд рублей), резины и шин (17,9 млрд рублей), стекла (14,4 млрд рублей). Меньше всего экосбор обойдется производителям древесных изделий (0,9 млрд рублей).

Вопрос должен быть рассмотрен до середины 2020 года.

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