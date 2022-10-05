Петербург получит уборочную технику на 1,6 млрд рублей от Калужского завода

Регион поставит 117 машин.

Уборочная техника калужской компании ООО "Меркатор Холдинг" поставит в Петербург 117 машин на 1,6 млрд рублей. Об этом пишет "Деловой Петербург" в пятницу, 28 июля.

Администрация Северной столицы выделила на новый транспорт для уборки 3 млрд рублей, на которые планируют приобрести 265 единиц техники. На данный момент выполнены два контракта – на 38 ковшовых погрузчиков и пять вакуумных уборщиков.

Помимо калужского завода, Петербург получит 38 уборочных средств от ООО "Авто Поставка", столько же пришлет "Амкодор Северо-Запад". Кроме того, технику ожидают от ООО "ИТМ Спецмашина" и ООО "Спецкомлект".

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Фото: Piter.TV