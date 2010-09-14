В хозяйствах Ленобласти приступили к уборке зерновых

Местные хозяйства выращивают ячмень, пшеницу, овес и тритикале, которые используют в качестве кормов.

В трёх хозяйствах Ленинградской области началась уборка зерновых культур. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Работы проходят на сельхозпредприятиях "Гомонтово" и "Труд" (Волосовский район), а также "Бугры" (Лужский район) и "Гатчинское" (Гатчинский район). На данный момент аграрии успели убрать 336 гектар ячменя. Урожайность составила 38,4 ц/га. В общей сложности в 47-ом регионе планируется собрать 130 тыс. тонн зерновых культур до конца года.

Местные хозяйства выращивают ячмень, пшеницу, овес и тритикале, которые используют в качестве кормов. Это помогает нарастить производство молока, яиц и мяса.

Фото: правительство Ленобласти