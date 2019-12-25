Средний возраст автобусного парка не превышает пяти лет.

Губернатор Александр Беглов поздравил работников городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, сообщив о масштабном обновлении подвижного состава в Северной столице. Глава города подчеркнул, что до конца года петербургские транспортные предприятия получат 630 новых единиц техники.

К концу этого года городские транспортные парки пополнят в общей сложности 400 автобусов, 80 электробусов, более 90 троллейбусов и 60 трамваев. Средний возраст петербургских автобусов уже сегодня не превышает пяти лет. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Глава Северной столицы напомнил о исторической роли общественного транспорта в жизни города, особо выделив возобновление трамвайного движения 15 апреля 1942 года в блокадном Ленинграде. В современный период, по словам Беглова, удобный общественный транспорт стал одним из 10 приоритетов развития Санкт-Петербурга до 2030 года.

Среди ключевых проектов развития инфраструктуры: открытие первого участства линии скоростного трамвая Купчино-Шушары-Славянка до конца 2025 года; создание новых трамвайных маршрутов в технологические долины ИТМО и СПбГУ; строительство большого парка электробусов на Ржевке; эксплуатация 3000 автобусов на природном газе. Беглов поблагодарил работников отрасли за службу и пожелал им здоровья, удачи на дорогах и новых свершений в труде на благо города.

Ранее Piter.TV сообщал, что ежегодно троллейбусами в Петербурге пользуются около 380 тыс. пассажиров.

Фото: Piter.TV