Петербург получит инфраструктурные бюджетные кредиты более чем на 32 млрд рублей

Всего на эти нужды для российских регионов был выделен 1 трлн рублей.

До 2025 года Северная столица инфраструктурные бюджетные кредиты на общую сумму более 32 млрд рублей. Об этом сообщает портал "Строительный Петербург".

Средства будут направлены на реализацию 960 объектов и работы в сфере дорожной и инженерной инфраструктуры, а также на возведение социальных и рекреационных объектов. Петербургу уже перечислили 5,7 млрд рублей, которые использованы для строительства объектов транспортной развязки ЗСД у Шкиперского протока, а также для подключения трассы к Широтной магистрали скоростного движения и строительства развязки с Витебским проспектом. Отдельно проходит реконструкция улицы Шкиперского протока.

По данный Минстроя РФ, всего между российскими регионами были распределены бюджетные кредиты на 1 трлн рублей, из которого уже освоено 68,3 млрд. Таким образом, уже использованные средства составляют 67,8% от их общего объема.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге обсудят строительство пяти новых мостов через Неву.

Фото: Строительный Петербург