В Петербурге обсудят строительство пяти новых мостов через Неву

Предложения по развитию градостроения смогут внести сами жители Северной столицы.

В Северной столице готовятся провести обсуждения относительно градостроительного плана города. В частности, как передаёт телеканал "Санкт-Петербург", темой дискуссии станет возведение пяти новых мостов над Невой.

По словам председателя комитета по градостроительству и архитектуре Юлии Киселевой, инициативу могут поддержать и сами горожане. Для этого необходимо разместить свои предложения на сайте профильного комитета в период с 4 по 10 августа.

Отмечается, что обсуждение затронет ряд насущных вопросов, например – будущее намывов Васильевского острова, благоустройство Удельного парка и возведение седьмой скоростной магистрали, которая будет соединять Арсенальную набережную с Выборгским шоссе.

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Фото: Piter.TV