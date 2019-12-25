Дворец принца Ольденбургского отреставрируют за 230 млн рублей

Объект планируется привести в порядок до конца 2024 года.

Дворцу принца Петра Ольденбургского на Дворцовой набережной ищут реставратора. Согласно данным "РосТендера", на мероприятия, связанные с приведением в порядок фасадов и крыш, выделено 230,5 млн рублей.

Выбранный в результате электронного аукциона исполнитель должен будет предоставить выполненные работы до середины ноября 2024 года.

Здание, выполненное в стиле "классицизм", было возведено в 1787 году неизвестным архитектором по заказу государственного деятеля Ивана Бецкого. Спустя век, в 1830-ом, оно было переоборудовано в дворец принца Петра Ольденбургского Василием Стасовым.

В советские времена объект принадлежал Библиотечному институту. На данный момент там расположен Университет культуры и искусства.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге реставрируют жилой дом 1843 года постройки.

Фото: citywalls.ru