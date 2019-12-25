Петербургу выделят 200 миллионов рублей на горячее питание для младшеклассников

В начальных классах петербургских школ учится порядка 220 тысяч ребят, 45 тысяч уже получают бесплатное питание.

Петербург получит субсидию в 200 млн рублей на горячие питание для младших школьников, сообщили в пресс-службе Смольного. Соответствующий вопрос губернатор Александр Беглов обсудил с министром финансов России Антоном Силуановым.

На данный момент законопроект, по которому ученики 1-4 классов будут получать горячие питание, а само обеспечение оплачиваться из городского бюджета, рассматривается в ЗакСе. Предварительно подсчитано, что затраты на организацию школьного питания с сентября по декабрь будут составлять 1,169 миллиарда рублей, из бюджета Петербурга выделят более 953 млн на эти цели, федеральная часть средств составит 216 с небольшим миллионов.

В начальных классах петербургских школ учится порядка 220 тысяч ребят, 45 тысяч уже получают бесплатное питание, поскольку состоят в льготных категориях. Остальные школьники питаются с оплатой 70% за счет бюджета города.

Ранее мы рассказывали, что петербургские школьники подготовятся к ЕГЭ и ОГЭ онлайн.

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