Петербургские школьники подготовятся к ЕГЭ и ОГЭ онлайн

Онлайн-консультации будут идти с 27 апреля по 5 июня.

Для выпускников 9-х и 11-х классов запускают онлайн-консультации по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, разработка принадлежит городскому комитету по образованию, сообщили в Смольном.

С 27 апреля по 5 июня преподаватели вузов и школьные педагоги будут выходить в эфир, чтобы дать ученикам рекомендации, ответы на вопросы и прочие полезные материалы для подготовки к экзаменам. В планах провести порядка 150 консультаций по ЕГЭ и 23 по ОГЭ, отметили в комитете. Девятиклассникам ответят на вопросы по сдаче математики и русского языка, одиннадцатиклассникам – по обязательным предметам и любым предметам на выбор.

Первая онлайн-встреча состоится 27 апреля в 14.00, ее проведет зампред предметной комиссии по истории Татьяна Андреевская. Двумя часами позже на связь выйдет глава комиссии по математике Георгий Вольфсон. Записи трансляций сохранят на канале "Петербургского центра оценки качества образования и информационных технологий" на YouTube.

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