Петербург получит 17 млрд рублей на строительство комплекса в Левашово

В Северной столице построят новый КПО мощностью 600 тыс. тонн отходов.

Санкт-Петербург получит более 17 млрд руб. на строительство комплекса по переработке отходов "Новосёлки" в поселке Левашово. Льготный заем сроком на 12 лет предоставит Российский экологический оператор за счет размещения облигаций. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

Новый объект станет вторым предприятием города по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов. Его мощность составит 600 тыс. тонн ежегодно, как у действующего комплекса "Волхонка". На предприятии создадут около 1 тыс. рабочих мест.

Общая стоимость проекта — 19,1 млрд руб. Земельный участок передан в аренду АО "Невский экологический оператор", по объекту получено положительное заключение экологической экспертизы. Завершены инженерные изыскания, следующим этапом станет экспертиза проектной документации.

Запуск комплекса планируется в 2027 году. Предприятие будет оснащено системой отпугивания птиц и круглосуточным экологическим мониторингом. Проект реализуется в рамках поручения президента: к 2030 году 100 % ТКО должны направляться на сортировку, не менее 25 % — на вторичное использование.

Фото: Piter.tv