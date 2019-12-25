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Петербург получил в собственность три путепровода
Сегодня, 16:54
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Петербург получил в собственность три путепровода

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Взаимопередачу объектов оформили КИО совместно с МТУ Росимущества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Во вторник, 2 июня, стало известно о том, что Петербург получил в собственность три путепровода. Об этом сообщили в пресс-службе комитета имущественных отношений.

Так, город принял в дар от РЖД автодорожный путепровод через главные пути на Красносельском шоссе. Также Северной столице достались два автодорожных моста через реку Славянку и сооружение на Вокзальной улице.

Взаимопередачу объектов оформили КИО совместно с МТУ Росимущества.

Ранее мы сообщали о том, что в июле власти Петербурга планируют сократить 39 автобусных маршрутов.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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