Взаимопередачу объектов оформили КИО совместно с МТУ Росимущества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Во вторник, 2 июня, стало известно о том, что Петербург получил в собственность три путепровода. Об этом сообщили в пресс-службе комитета имущественных отношений.

Так, город принял в дар от РЖД автодорожный путепровод через главные пути на Красносельском шоссе. Также Северной столице достались два автодорожных моста через реку Славянку и сооружение на Вокзальной улице.

Взаимопередачу объектов оформили КИО совместно с МТУ Росимущества.

Ранее мы сообщали о том, что в июле власти Петербурга планируют сократить 39 автобусных маршрутов.

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