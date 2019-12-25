В июле власти Петербурга планируют сократить 39 автобусных маршрутов

В Смольном считают, что эти маршруты фактически не обслуживаются транспортом.

Во вторник, 2 июня, стало известно о том, что в июле Смольный планирует сократить 39 автобусных маршрутов. Комитет по транспорту опубликовал два проекта постановлений.

В первом документе сказано, что сокращение потерпят сразу 31 маршрут, а именно №32, 64А, 103, К-5, К-33, К-50, К-59, К-92, К-124, К-135, К-136, К-151, К-170, К-187, К-194, К-197, К-206, К- 220А, К-250, К-251, К-252, К-268, К-281, К-296А, К-309, К-338, К-349, К-375, К-376, К-383 и К-409.

А во втором документе речь идет о закрытии маршрутов № 148, 467, 687, К-81, К-468, К-515, К-521 и К-530.

Власти Петербурга отметили, что соответствующие маршруты практически не обслуживаются транспортом.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге вступил в силу первый этап смягчения режима самоизоляции.

Фото:Piter.TV