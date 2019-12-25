В городе отменяется обязательный режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Во вторник, 2 июня, стало известно о том, что в Петербурге вступил в силу первый этап смягчения режима самоизоляции. Соответствующее постановление подписал градоначальник Северной столицы Александр Беглов.

Согласно документу, теперь в Северной столице отменен обязательный режим самоизоляции для петербуржцев старше 65 лет. Кроме того, в городе отменяется обязательное ношение масок на улице. При этом по-режнему средства защиты необходимо использовать в магазинах и общественных местах.

С полным списком послаблений можно ознакомиться в предыдущей публикации Piter.TV — "Что можно и нельзя с 1 июня".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге признали пострадавшими от коронавируса 784 медика.

Фото:pixabay