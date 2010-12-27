Петербург получил на развитие газовых АЗС 120 млн из федерального бюджета

Сумма трансфера составила 120 миллионов рублей.

Петербург получил финансирование на развитие сети газовых заправок. Постановление о предоставлении инвестиций из федерального бюджета подписал Александр Беглов.

Сумма трансфера составила 120 миллионов рублей. Эта сумма должна пойти на компенсацию строительства трех компрессорных станций. Они находятся в поселке Петро-Славянка, на улице Фучика и в Пушкине на Казанской дороге.

Сейчас в Петербурге работают шесть таких станций. На газе в городе работают 14 единиц уборочной техники, 163 автобуса и семь грузовиков. К 2023 году планируется увеличить число техники, работающей на газе, до 400.

Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз.

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