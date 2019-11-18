Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз

В Минпромторге рассказали, как будут с этим бороться.

В Минпромторге сообщили, что недолив топлива на заправках превышает норму в 2-3 раза. Специалисты общественного контроля установили, что этим грешат две трети автозаправок Центрального федерального округа в 2019 году. При измерении налива при норме не более 25 мл фактически недолив составлял от 50 до 90 мл. Для проверки использовался образцовый мерник с объемом в 10 литров.Также эксперты выявили недолив при измерении количества топлива при 125 мл норме.

При измерении налива 50 л фактически недолив составлял от 200 до 300 мл прокомментировали в ведомстве

Чиновники разработали оборотные штрафы для нарушителей, которые касаются АЗС. К нефтебазам данный законопроект не относится. Новое административное наказание позволит избежать мошенничества по донастройке оборудования. Небольшие добросовестные компании от него не пострадают. Система заставит продавцов следить за соответствием оборудования, отпуском продукта.

Ранее Piter.tv писал о том, что Петербург попал в топ-20 регионов с самым доступным дизтопливом.