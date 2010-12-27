Петербург попал в топ-20 регионов с самым доступным дизтопливом

Первое место в списке занимает Ямало-Ненецкий автономный округ.

Петербург и Ленобласть попали в топ-20 регионов России с самым доступным дизельным топливом. За литр дизтоплива жители Северной столицы отдают 46,86 рублей. Таким образом, за месячную зарплату они могут себе позволить 1145 литров горючего. Об этом пишут РИА Новости.

Лидирует в рейтинге Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь на среднемесячную зарплату можно купить 1739 литров дизельного топлива. Меньше всего дизтоплива могут себе позволить жители Республики Дагестан (504 литра) и Карачаево-Черкесской Республики (508 литров).

Главным фактором, от которого зависит доступность дизтоплива, является уровень зарплаты в регионе. В большинстве населенных пунктов России они не поднимались в этом году.

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