Штрафы за недолив топлива на АЗС могут перенести из-за нового КоАП

Правки могут быть внесены только в обновленную версию закона.

В КоАП в 2021 году могут появиться штрафы за недолив топлива. Об этом сообщили "Известия". За недолив будут просить 1% от выручки с АЗС за предыдущий год. Эта сумма не может быть меньше 500 тысяч рублей. За повторные нарушения сумма штрафа возрастет до 3% (не менее 2 млн рублей).

Законопроект должны были внести на рассмотрение в Госдуму еще осенью 2019 года. Однако документ вернули в Минпромторг, аргументировав это тем, что все инициативы, которые предлагают изменения административного кодекса, заранее блокируются. Об инициативе рассказывал глава ведомства Денис Мантуров. Чиновники ожидают, что принятие обновленного КоАП произойдет в 2020 году, а в силу он вступит к 2021 году.

Ранее в Росстандарте сообщили, что каждая пятая АЗС недоливает клиентам топливо. На каждой десятой автозаправке продается некачественный бензин.

Ранее Piter.tv писал о том, что ФАС разрешила "Татнефти" приобрести 75 заправок Neste в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

