ФАС разрешила "Татнефти" приобрести 75 заправок Neste в Петербурге

Антимонопольщики не отменили сделку между компаниями.

Петербургское УФАС разрешило сотрудникам "Татнефти" купить АЗС сети Neste. Теперь руководство компании официально может официально проводить сделку по выкупу 75 станций и одного терминала в городе на Неве. Однако в надзорном ведомстве пояснили, что соглашение повлечет за собой ограничение конкуренции на топливном рынке Ленобласти. В ближайшее время "Татнефть" получит главенствующую роль в регионе.

Отметим, что сделку закроют до конца 2019 года. После покупки терминалы будут до пяти лет работать под брендом Neste. Первая информация о готовящейся покупке появилась еще летом этого года. Сумму контракта стороны не раскрыли. Алексей Кудрин заявлял, что расстроен решением Neste отказаться от некоторых объектов в Петербурге. По мнению руководителя Счетной палаты, такая ситуация является наглядным примером оттока капитала из России.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге ФАС проследит за ценами на АЗС "Лукойла" и "Роснефти".

Фото: Piter.tv

