Петербург получил еще 9 тысяч доз вакцины от коронавируса

Еще одну партию получили буквально на днях, 24 марта.

В пятницу, 26 марта, Петербург получил еще одну партию вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщили в Смольном.

На базу доставили девять тысяч доз препарата, а после начали развозить по прививочным пунктам. В среду, 24 марта, в город поступило 39 200 доз "Спутника V". А на прошлой неделе привезли 15 300 доз.

Отмечается, что прививку от коронавируса поставили более 345 тысяч горожан, в том числе губернатор.

Ранее мы писали, что в Петербурге число зараженных коронавирусом снизилось на 27% за неделю.

Фото: Piter.TV