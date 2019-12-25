В Петербурге число зараженных коронавирусом снизилось на 27% за неделю

На данный момент в Петербурге для коронавирусных больных развернуто 6248 коек.

За неделю число активно больных COVID-19 в Петербурге уменьшилось на 9,67%. В это же время количество находящихся на стационарном лечении пациентов выросло на 0,94%. Об этом сообщила пресс-служба координационного совета по противодействию распространению в Петербурге коронавируса.

На данный момент в Петербурге для коронавирусных больных развернуто 6248 коек, свободными на данный момент остаются 1818 (29,1%). В тяжелом состоянии находятся 28% пациентов, на ИВЛ – 183 человека.

По сравнению с прошлым четвергом число новых случаев коронавируса в Петербурге уменьшилось на 27,33%.

Петербуржцев вновь предупредили о риске третьей волны коронавируса.

Фото: Piter.tv